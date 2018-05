Histórias, cinema, música e poesia na Semana da Língua Portuguesa em Díli

Lusa01 Mai, 2018, 09:15 | Cultura

Os eventos, que decorrem até sábado, começam com uma exposição sobre as "conquistas, desafios e alianças" no ensino da língua portuguesa, patente no Centro Cultural Português, que faz parte da Embaixada de Portugal em Díli.

A abertura da jornada contará com um espetáculo de música e poesia da Escola Portuguesa Ruy Cinnati, da Universidade Nacional Timor Lorosa`e (UNTL), do Seminário Menor de Nossa Senhora de Fátima e do CAFE (Centro de Aprendizagem e Formação Escolar), a escola de referência da capital timorense.

Na quinta-feira, o Arquivo e Museu da Resistência, em Díli, acolhe uma conferência sobre o ensino da língua. À tarde, no mesmo espaço, vai ser exibido do documentário "A língua, a luta, a nação" de Max Stahl, sobre o papel da língua portuguesa na luta da resistência timorense.

Na sexta-feira decorrem em paralelo várias oficinas de técnicas para contar histórias e também sobre livros, além de um concerto do grupo 3 Bairros.

Ainda previsto para esse dia está o lançamento do livro "Histórias da minha origem", de Márcia Cavalcante e Maria da Cunha, uma tertúlia de língua portuguesa e uma oficina de escrita criativa.

No sábado está previsto no Centro Cultural um evento de contos e na Fundação Oriente um programa de cinema - com o filme "Palavra (En)Cantada", uma viagem musical pela língua portuguesa - e a atuação do grupo Banda Mix Brasil.

A UNTL acolhe um outro espetáculo de música.

O programa inclui ainda a exibição, a partir de 12 de maio, da segunda edição dos DOCTV-CPLP, uma série de documentários produzidos nos países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa [Angola, Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).