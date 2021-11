Holograma. Quando a música é um lugar para todos

Levar a cultura a todos é o propósito do Holograma da Casa da Música, na Área Metropolitana do Porto. O programa está a ser desenvolvido com comunidades locais de cada um dos 17 municípios. Na Trofa, os utentes da Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental inspiraram-se no cinema para um espetáculo musical.