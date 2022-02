Homenagem a Carlos Paredes no mês em que completaria 97 anos

Foto: DR

Coimbra, a cidade que o viu nascer, celebrou o aniversário do compositor e guitarrista com uma atuação musical singular. Os intérpretes convidados tocaram as guitarras que Carlos Paredes deixou, em testamento, à cidade e que estão agora expostas na Torre de Anto.