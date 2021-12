Horácio Vale César. Grupo Parlamentar do PS expressa pesar pela morte de "notável jornalista"

Numa nota enviada à Lusa, Ana Catarina Mendes escreve que Horácio César "deixou, em todos os que com ele conviveram, uma inolvidável e terna lembrança", que hoje o grupo Parlamentar do PS não pode deixar de evocar.

"O seu aguçado espírito de observação e análise, aliado a uma singular sabedoria e lucidez tornava qualquer conversa em que participasse num momento especial para os seus interlocutores. O Horácio era verdadeiramente um contagiante "professor de vida", com um acompanhamento permanente da cena nacional e internacional", escreve na nora, acrescentando: "O nosso camarada e amigo Horácio Vale César vai fazer-nos muita falta, com o seu espírito livre que foi sempre uma das suas principais características".

Ana Catarina Mendes manifesta à família de Horácio César, em particular à sua mulher Patrocínia e ao seu irmão Carlos", a solidariedade do Grupo Parlamentar socialista e "as mais sentidas condolências".

Horário Vale César, ex-jornalista e antigo porta-voz do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama, morreu hoje aos 71 anos, vítima de doença prolongada, disseram à agência Lusa fontes do PS.

Nascido em Ponta Delgada, Açores, em 3 de dezembro de 1950, formou-se em História e Direito na Universidade de Lisboa, fez carreira como jornalista em vários órgãos de comunicação social, designadamente na Rádio Comercial e no Semanário, sendo depois assessor político em Governos do PS.

O velório terá lugar a partir das 17:00 de quarta-feira na Capela de Santo António da Igreja de Santa Joana Princesa, na Avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa. O funeral sai na quinta-feira, pelas 15:00, para o Cemitério do Alto de São João.