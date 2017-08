Horse Lords uma das cinco bandas já confirmadas para o Mucho Flow 2107 em Guimarães

Lusa 15 Ago, 2017, 11:51 | Cultura

Confirmadas estão também os God Colony, Scúru Fitchádu, Nadia Tehran e Chinaskee & Os Camponeses.

Em comunicado, a organização apresenta o festival como "um terramoto de rock alternativo, hip-hop e eletrónica".

"Como sempre, haverá uma seleção alternativamente eclética, apelando a mentes abertas para o que consideramos ser o som do futuro próximo", acrescenta.

Nesta quinta edição, o Mucho Flow regressa ao Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura.

O festival tem apostado na descoberta dos nomes "mais frescos" da música mundial, tendo já dado palco, em estreia nacional, a nomes como Amen Dunes ou Bitchin Bajas.

Na edição de 2017, um dos nomes fortes é Horse Lords, um quarteto de Baltimore cuja sonoridade é uma espécie de `cocktail` que leva rock, jazz, minimalismo clássico, misturando-lhe uma infusão de sons tradicionais indianos e árabes.

Nascida na Suécia mas com raízes no Irão, Nadia Tehran é protesto em forma de hip-hop, combinando os sons da música eletrónica nórdica com influências do Médio Oriente, sempre com letras provocativas.

Oriundo de Londres, o duo God Colony apresenta uma eletrónica "crua e industrial", que oscila entre um ambiente mais atmosférico, com batidas mais lentas, e um som mais acelerado, com influências de hip-hop.

Chinaskee & Os Camponeses são um projeto de Miguel Gomes, que foi buscar inspiração a Tame Impala e Arctic Monkeys.

Scúru Fitchádu é o projecto mais recente do produtor Sette Sujidade, que desbrava novas linguagens entre a tradic¸a~o do funaná caboverdiano e a fúria do punk.