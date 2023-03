Hot Clube de Portugal festeja 75 anos com concertos

O festival abre hoje no Teatro da Comuna com a atuação do trio Lokomotiv, do contrabaixista Carlos Barretto, do guitarrista Mário Delgado e do baterista José Salgueiro, e com uma "jam session" pelo trio do pianista Hugo Lobo.No sábado, também no Teatro da Comuna, o programa inclui os Combos da Escola de Jazz Luiz Vilas-Boas, o contrabaixista Zé Eduardo com o pianista João Paulo Esteves da Silva, o “Mingus Project” do contrabaixista Nelson Cascais, mais a "jam session" do trio do pianista Filipe Melo. No domingo, dia de aniversário do "Hot", o festival muda-se para o Fórum Lisboa, onde atuam a Orquestra e o Sexteto do ‘Hot’.O Hot Clube de Portugal, o mais antigo clube de jazz europeu em atividade, foi fundado em 19 de março de 1948 e funcionou desde sempre na Praça da Alegria, em Lisboa, primeiro no n.º 39, edifício que ardeu em 2009, depois no n.º 48, local interditado por ordem camarária em janeiro, por questões de segurança. O "Hot" aguarda assim uma nova morada, a definir ainda este mês com a Câmara de Lisboa.