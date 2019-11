Humorista John Cleese dá espetáculo a solo no Coliseu de Lisboa em maio

O humorista fundador dos Monty Python vem a Lisboa para apresentar aquele que diz ser o seu último espetáculo. Aos 80 anos, o ator britânico John Cleese vai trazer em maio a peça "Last time to see me before I die"..

O ESPETCAULO estreou em 2013... E chega a Portugal depois de ter percorrido vários palcos na Europa e na América do Norte..