Idas ao cinema aumentam 48% no primeiro trimestre do ano face a 2022

De acordo com dados estatísticos mensais do ICA, o primeiro trimestre registou ainda um aumento de 60% em receita bruta de bilheteira em relação ao período homólogo, subindo de 8,8 milhões de euros para 14,1 milhões de euros.

Dos totais de audiência e receitas contabilizados este ano, a maioria diz respeito à exibição de filmes de produção dos Estados Unidos, somando 1,8 milhões de espectadores e 11,4 milhões de euros.

Os dez filmes mais vistos no trimestre são todos de produção norte-americana, liderados por "Avatar: O caminho da Água", de James Cameron.

Segundo o ICA, até março, as salas de cinema estrearam 13 longas-metragens portuguesas ou com coprodução nacional, e ainda a curta-metragem "Ice Merchants", de João Gonzalez.

Em termos de exibição, todos os filmes portugueses estreados em sala somaram este ano apenas 54.508 espectadores e 228.864 euros de bilheteira.

O filme português mais visto em sala até março foi "Amadeo", de Vicente Alves do Ó, com 11.957 espectadores, seguido de "Ice Merchants", a curta-metragem de animação de João Gonzalez que esteve nomeada para os Óscares e que obteve 10.735 entradas.

De acordo com o ICA, no primeiro trimestre deste ano foram concluídas 10 longas-metragens e 17 curtas-metragens com apoio financeiro do instituto, "o que representa um aumento de 80% do número de obras face a o período homólogo" de 2022.