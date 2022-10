Ilustrador André Letria premiado na República Checa

André Letria recebeu o prémio em Pilsen, no arranque de um simpósio internacional sobre ilustração e cinema de animação, promovido pela Faculdade de Arte e Design Ladislav Sutnar, naquela cidade checa, e que termina na quinta-feira.

O prémio, batizado com o nome do realizador e ilustrador checo Jiri Trnka, foi criado "para reconhecer artistas visuais checos e estrangeiros, ensaístas e organizações pelo contributo nas áreas artísticas em que Jiri Trnka trabalhou", lê-se em nota de imprensa.

Além de receber o prémio, André Letria está em Pilsen para oficinas naquela faculdade checa e para inaugurar uma exposição na galeria Ladislav Sutnar, em torno do livro ilustrado "A Guerra".

André Letria, 49 anos, trabalha em ilustração há trinta anos, em livro ilustrado, `design` de comunicação e edição literária, pela editora Pato Lógico, que fundou em 2010.

A longa lista de livros já publicados por André Letria inclui, entre outros, "Versos de fazer ó-ó", "Domingo vamos à Luz", "Se eu fosse um livro" e "A Guerra" - todos feitos em parceria com o pai, José Jorge Letria -, e também "Mar" e "Teatro", com Ricardo Henriques, "Dança", com Inês Fonseca Santos, além da coleção de livros-harmónio em nome próprio.

Chico Buarque, José Luís Peixoto, Eva Mejuto e José Saramago foram outros autores para quem André Letria ilustrou.

Entre os prémios conquistados contam-se, por duas vezes, o Prémio Nacional de Ilustração, o Prémio Nacional BIG, da Bienal de Ilustração de Guimarães, e medalhas de prata e bronze pela revista norte-americana 3×3.

André Letria está nomeado para o prémio literário sueco Astrid Lindgren 2023.