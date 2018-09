Ilustradora Ana Granado vence prémio de Literatura Infantil Pingo Doce

Lusa07 Set, 2018, 17:21 | Cultura

A vencedora, com 30 anos e licenciada em Pintura pela Escola de Belas Artes de Lisboa, concorreu pela segunda vez ao prémio para ilustrar o conto "O Narciso com Pelos no Nariz", de Andreia Penso Pereira, que venceu a categoria de texto este ano, iniciando-se agora a fase de paginação e produção do livro.

A autora do conto e a ilustradora vão receber o prémio de 50 mil euros, a repartir pelas duas.

O júri composto por André Letria, Paula Tavares, Jorge Silva, Jorge Nesbitt e Sara Miranda, destacou "a elevada qualidade das candidaturas, o que dificultou a escolha final", segundo comunicado da organização do galardão.

"Ganhar este prémio representa a concretização do sonho de poder trabalhar na área da ilustração, depois de já ter pensado muitas vezes em desistir", afirmou Ana Granado, que concorreu sob o pseudónimo de Romã, citada no mesmo comunicado.

O livro resultante da quinta edição do prémio vai ser lançado em novembro, e estará à venda nas lojas da cadeia Pingo Doce.

Segundo a empresa, "as histórias vencedoras das edições anteriores já venderam, no conjunto, mais de 70 mil exemplares".