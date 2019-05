Imaginarius 2019 tem novo modelo de gestão e reúne 247 artistas

Lusa07 Mai, 2019, 17:40 | Cultura

Esse festival internacional de artes de rua sempre teve coordenação executiva da Câmara Municipal da Feira, mas na sua 19.ª edição passa a confiar a direção artística a recursos internos da própria autarquia, o que permitiu aumentar o orçamento do evento de 250.000 para 275.000 euros e reorganizar a distribuição de verbas para que 52,7% das mesmas fossem afetas a conteúdos artísticos e programação.

Gil Ferreira, vereador da Cultura na autarquia e diretor-executivo do festival, realça alguns aspetos resultantes desse "novo modelo de gestão": mais de 25% da programação é composta por criações próprias do Imaginarius, 28% da oferta será apresentada em estreia mundial - num total de 11 espetáculos - e 60% terá na Feira a sua première mundial - numa soma de 28 performances.

Apresentando até 25 de maio 43 espetáculos por 46 companhias de 12 países, a edição de 2019 vai complementar a programação em espaço público com propostas em sala - nomeadamente no Imaginarius Centro de Criação, no Cineteatro António Lamoso, na Biblioteca Municipal e no Mercado Fernando Távora - e acompanhará essa oferta com instalações de arte pública, residências artísticas, exposições, oficinas, tertúlias, um ensaio aberto, uma visita guiada, um mercado de rua e uma sessão de networking para profissionais.

Além do Imaginarius Infantil com propostas específicas para os mais novos, do Mais Imaginarius para apresentação de novos talentos, do Imaginarius Off para atuações espontâneas e do Sabores Imaginarius para "street food" criativa, a edição de 2019 reforça ainda duas outras componentes do evento: a da sustentabilidade ambiental, já que o festival tem em curso o seu processo de certificação pela norma ISO 20121, e a da acessibilidade para espectadores com limitações de mobilidade, visão ou audição.

No que se refere ao público surdo, Gil Ferreira revela que o site do Imaginarius passará a disponibilizar o programa em Língua Gestual Portuguesa e que dois espetáculos terão interpretação nesse idioma. A população com deficiência visual, por sua vez, volta a contar com uma versão resumida do programa em braille e poderá seguir um espetáculo específico com áudio-descrição. Já quanto aos espectadores com mobilidade reduzida, vão poder recorrer a plataformas de visibilidade privilegiada em vários palcos e dispor ainda de fraldário, estacionamento próprio e até cadeiras de rodas cedidas pela organização.

"Mais do que um festival, o Imaginarius tornou-se num lugar de encontro da família, composta pelos artistas, pela comunidade local e pelos públicos. (...) Procura o novo. (...) Explora a memória - não aquela que é repositório estanque de recordações passadas, mas a que nos perspetiva para direções futuras", declara Gil Ferreira.

Para Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal da Feira, o festival está a aplicar 19 anos de experiência em prol do futuro, não só porque promove a descentralização da cultura trabalhando ao longo de todo o ano no restante território do concelho, mas sobretudo porque "já exporta artistas e criações", comprovando que uma das áreas determinantes para o desenvolvimento económico dos próximos tempos "vai ser precisamente a da criatividade".