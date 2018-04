Imaginarius celebra maioridade com 300 artistas inspirados por odisseias e inquietações

Lusa19 Abr, 2018, 18:39 | Cultura

Segundo revelou hoje a organização do evento numa conferência de imprensa precedida pela antevisão do espetáculo de teatro físico "Houston, we have a problem", no total serão 195 as apresentações ou intervenções artísticas a disponibilizar gratuitamente em espaços públicos da cidade, por 37 companhias e criadores individuais.

Essa oferta integra 24 estreias em Portugal e ainda 11 premières mundiais, sete das quais com produção própria do Imaginarius Centro de Criação (ICC) e resultando de residências artísticas nesse equipamento.

Odisseias, viagens, raízes, património e inquietações humanas serão temas centrais na programação do festival, que, como realçou Gil Ferreira, vereador da Cultura na Câmara Municipal da Feira, "atinge este ano a maioridade, o que lhe confere uma responsabilidade acrescida enquanto referência nacional nas artes de rua".

Entre os destaques da programação para este ano inclui-se a estreia absoluta de "Odysee" pela companhia holandesa Theater Gajes, que se baseou no clássico de Homero para criar um espetáculo que irá recorrer a "imponentes estruturas cénicas, interação com a audiência, uma original banda sonora ao vivo, efeitos especiais, intensidade".

O projeto tem coprodução Imaginarius e "um perfil de internacionalização sem precedentes", à semelhança de "InSomnio", espetáculo em que o Teatro do Mar propõe acrobacia, tetro físico, cenografia de grande formato e multimédia para questionar "a era do `self`, do ego, do entorpecimento e da inconsistência insuflada pela velocidade e pelo excesso".

Já a companhia suíça Ici`bas, que venceu o concurso de novos talentos "Mais Imaginarius 2017", apresentará a epopeia solitária "Lonely are the lonely roads", que questiona atitudes sociais contemporâneas num registo vanguardista de dança e circo, enquanto o coletivo francês Les Commandos Percu levará à cidade "Silence!", um espetáculo de percussão e pirotecnia que, em aparente "contraste absoluto com um contexto de festival e celebração coletiva", se desenrolará como "um jogo de opostos" até ao seu culminar "imponente, visual e imperdível".

O Imaginarius - Festival Internacional de Artes de Rua de Santa Maria da Feira integra um programa extenso de atividades que, além dos conteúdos a apresentar nos três principais dias do evento, envolve também propostas específicas para o público infantil e juvenil, atividades exclusivas para profissionais do setor, iniciativas de apoio à criação local e um concurso internacional para divulgação de novos talentos das artes de rua.

Este ano o festival será ainda precedido por ensaios abertos de companhias portuguesas e estrangeiras em sete freguesias do concelho, o que para Bruno Costa, diretor do evento, o confirma como "um `work in progress` permanente, na busca ativa do contraditório, do novo, do (in)correto e do experimental".