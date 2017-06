Impacto da Grande Guerra debatido na Gulbenkian com colóquio, exposição e cinema

Lusa 28 Jun, 2017, 14:05 / atualizado em 28 Jun, 2017, 14:08 | Cultura

O ciclo - que evoca a Primeira Grande Guerra e a participação portuguesa no conflito, acontecimento centenário que deixou profundas marcas na sociedade - é integrado na programação do Jardim de Verão, da Gulbenkian.

De acordo com a programação deste ciclo, um dos destaques é a exposição "Tudo se desmorona", sobre os impactos culturais da Grande Guerra em Portugal, que reúne documentos inéditos evocativos dos acontecimentos, das mudanças e das tendências sociais e culturais ocorridas neste período.

Com curadoria de Pedro Aires Oliveira, Carlos Silveira e Ana Vasconcelos, a mostra organiza-se em seis núcleos temáticos, pretendendo chamar a atenção do público para dimensões da Grande Guerra que têm sido menos exploradas.

Estarão expostas fotografias da época, de Joshua Benoliel e de Arnaldo Garcez, desenhos de Adriano Sousa Lopes, pintor oficial do Corpo Expedicionário Português na Flandres, ilustrações de Almada Negreiros, Emmerico Nunes e António Soares, e ainda obras dos artistas Amadeo de Souza-Cardoso, Robert Delaunay, Jorge Barradas, Leal da Câmara e Hein Semke.

No âmbito do ciclo Grande Guerra, decorrerá também um colóquio de três dias - entre hoje e sexta-feira - com a participação de especialistas nacionais e internacionais de várias áreas.

Do ciclo fazem ainda parte leituras encenadas por Tiago Torres da Silva, a partir de letras de fados, quadros de revista e outros textos do início do século XX alusivos a este período com a participação dos fadistas Joana Amendoeira e Rodrigo Costa Félix e dos atores Maria Carson e Tiago Fernandes.

No âmbito desta iniciativa, realizam-se ainda, em julho, no Anfiteatro ao Ar Livre da Gulbenkian, três concertos protagonizados pela Banda da Armada, pela Banda Sinfónica do Exército e pela Banda de Música da Força Aérea Portuguesa.

Está também previsto um ciclo de cinema que começa com "O milagre de Tancos, Portugal na 1.ª Guerra Mundial", de Fernando Rosas, "Lutaram como Diabos: Barcelos na Grande Guerra", de Carlos Araújo, e "À Porta da História - Jaime Cortesão", de Jorge Paixão da Costa, "A Arte de ir à Guerra Mundial", de José Carlos Oliveira, e "João Ratão" de Jorge Brum do Canto.