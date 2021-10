Imprensa Nacional lança obras infantojuvenis sobre questões de cidadania

"Antes do final do ano terá lugar uma reunião do conselho editorial onde será decidido o planeamento [editorial] para 2022", disse Duarte Azinheira à agência Lusa, assegurando que a Imprensa Nacional Casa da Moeda "está disponível para estudar propostas que se insiram na programação infantojuvenil e nas temáticas inseridas nas questões da cidadania".

O diretor editorial e de cultura da Imprensa Nacional falava no final de uma sessão de apresentação do livro "O Longo Caminho para a Igualdade. Mulheres e Homens no Século XXI", da autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (texto) e Susana Carvalhinhos (ilustração).

A obra foi hoje mote para um debate sobre a igualdade de género no acesso à profissão, com a presença de mais de uma centena de alunos da Escola da Hotelaria e Turismo do Oeste, aos quais Ana Maria Magalhães lançou o repto de "fazer a diferença" na temática onde "já existem leis", mas ainda é preciso "mudar mentalidades".

O livro conta a história de Luísa, uma jovem que pretende ingressar na Força Aérea e enfrenta o preconceito do namorado, convicto de que "essa não é uma profissão para mulheres".

Ana Maria Magalhães deixou clara a mensagem de que, no que toca a profissões, as opções "não devem ser de género, mas escolhas individuais", em que cada um "deve ter igualdade de oportunidades".

Sensibilizar para essa mudança de mentalidades é também o objetivo da Imprensa Nacional que com esta coleção, que já conta com "dezenas de obras no Plano Nacional de Leitura", cumpre uma "missão de serviço público".

É também nesse espírito que a Imprensa Nacional promoveu hoje no Folio -- Festival Literário Internacional de Óbidos duas `masterclasses`, uma sobre a poesia de Sá de Miranda e outra sobre a Divina Comédia, de Dante, ambos editados pela INCM.

"O papel da Imprensa Nacional, enquanto editor, é um papel supletivo dos privados, para garantir a edição de textos que são fundamentais para a língua e para a cultura portuguesas, e que que devem estar disponíveis nas melhores edições que for possível fazer, mesmo quando não são rentáveis", sublinhou Duarte Azinheira, lembrando o trabalho que vem sendo desenvolvido por este organismo ao nível de edições críticas, coleções de clássicos ou coleções de poesia.

"Como fonte de serviço público temos também livros sobre temas em que claramente mais ninguém trabalha", disse, exemplificando com a recente edição "um livro sobre o próprio processo de feitura do livro o livro enquanto objeto, que é que fazem os autores, o que fazem os editores, ou que fazem os editores".

A INCM está assim, "de alguma forma a completar e ajudar a resolver uma falha que existe na oferta por razões económicas e porque não é rentável fazer esse tipo de edições", concluiu Duarte Azinheira.

O Folio abriu portas na quinta-feira, em Óbidos, para 11 dias de literatura e folia na vila onde, até domingo, 175 autores e escritores participam na edição que tem como tema "O outro".

O festival que marca o regresso dos eventos presenciais a Óbidos conta na programação com mais de 160 atividades, entre as quais 16 mesas de autor e debates, 23 concertos e 12 exposições.