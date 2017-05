Inauguração de exposição sobre Maria do Céu Guerra adiada para data a anunciar

Lusa 23 Mai, 2017, 16:55 | Cultura

Fernando Alvarez disse que ainda não há nova data para a inauguração da mostra "Maria do Céu Guerra -- A mulher, a atriz e a obra", que tinha abertura marcada para dia 26, acrescentando será divulgada oportunamente.

A mostra apresenta uma retrospetiva da vida e obra da atriz, com fotografias do princípio do TEC e das personagens, "rostos" e figurinos que vestiram Maria do Céu Guerra.

Serão ainda exibidas fotografias dos espetáculos que subiram ao palco e daqueles que a censura proibiu, antes do 25 de Abril, impedindo que estreassem, segundo o TEC.

A mostra, a inaugurar no Espaço Memória -- Teatro Experimental de Cascais, traça o percurso da carreira de Maria do Céu Guerra, iniciada em 1963, na Casa da Comédia, na peça "Deseja-se mulher", de Almada Negreiros, com direção de Fernando Amado.

Dois anos depois, Maria do Céu Guerra ingressou no TEC, companhia da qual foi uma das fundadoras, ao lado de atores como Zita Duarte, João Vasco, Santos Manuel, Cármen Gonzalez, António Rama e Manuel Cavaco.

Neste grupo pontuavam também os pintores Luís Pinto-Coelho e Francisco Relógio, bem como o já consagrado músico Carlos Paredes.

"Esopaida ou a vida de Esopo", de António José da Silva (O Judeu), encenada por Carlos Avilez, foi a peça de estreia da atriz no teatro de Cascais.

Após a saída do TEC, Maria do Céu Guerra iniciou o movimento cultural que viria a transformar-se no que é hoje a companhia A Barraca.

Atriz multifacetada, como destaca o TEC, Maria do Céu Guerra fez incursões na revista, na comédia, no cinema e na poesia. Tem ainda participado em séries e em telenovelas portuguesas.

Em 2013, venceu o Globo de Ouro e o prémio Sophia para melhor atriz de cinema pelo desempenho no filme "Os gatos não têm vertigens", realizado por António-Pedro Vasconcelos.

Em agosto de 1985 foi agraciada com o título de Dama da Ordem Militar de Santiago da Espada e, em junho, de 1994, comendadora da Ordem do Infante D. Henrique.

A inauguração da mostra sobre Maria do Céu Guerra estava marcada para o dia em que a atriz completa 74 anos, 26 de maio.