Inaugurado em Havana centro para preservar obra de Ernest Hemingway

Construída com materiais e sob assessoria norte-americana nos terrenos de Finca Vigía - a casa onde Hemingway (1899-1961) passou os seus últimos 20 anos, na periferia de Havana - a instalação reúne mais de 20.000 peças, entre livros, fotografias e revistas.

Para enviar cinco contentores carregados de material para Cuba, a Fundação Finca Vigía, dos Estados Unidos, teve de contornar várias restrições impostas pelo embargo económico que Washington mantém contra a ilha há mais de 60 anos.

"Este edifício é um símbolo do que pode ser alcançado quando boas pessoas trabalham juntas. Esperamos que seja um modelo do que se pode esperar no futuro do esforço comum entre cubanos e norte-americanos", disse, durante a cerimónia de abertura, a diretora-executiva da Fundação Finca Vigía, Mary Jo Adams, citada pela agência Efe.

"Hemingway une as pessoas", salientou Adams sobre o autor de autor de O Velho e o Mar e Por Quem os Sinos Dobram, que concebeu algumas das suas mais importantes obras em solo cubano e serviu de ponte "mesmo nos momentos mais difíceis" entre os dois países, inimigos históricos com uma complexa relação bilateral.

Hemingway viveu em Cuba durante longos períodos desde 1939 até pouco antes da sua morte, a 02 de julho de 1961.