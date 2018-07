Índia é o país convidado em 2019 da Feira do Livro de Guadalajara

Lusa20 Jul, 2018, 08:19 | Cultura

"Para a FIL Gualajara é motivo de orgulho e de celebração que a Índia tenha aceitado ser nosso convidado no próximo ano", disse o presidente da Feira, Raúl Padilla López, em conferência de imprensa na Embaixada da Índia no México, na Cidade do México, considerando que "será uma ocasião perfeita para o encontro cultural".

Raúl Padilla López disse ainda que, graças a Octavio Paz, o mexicano Prémio Nobel de Literatura que foi embaixador do México na Índia, muitos leitores no México conhecem a obra de importantes autores indianos, como Lokenath Bhattacharya e Ruth Jhabvaka ou o poeta Rabindranath Tagore, que também recebeu o Nobel da Literatura.

A FIL Guadalajara é o maior evento literário da América Latina e o segundo maior do mundo. Conta anualmente com mais de 800 mil visitantes, repartidos pelos nove dias, com mais de 700 autores presentes, duas mil chancelas editoriais representadas, e cerca de 600 apresentações de livros.

Este ano a feira tem Portugal como país convidado e contará, entre outros escritores de língua portuguesa, com a presença de António Lobo Antunes e Hélia Correia e do cabo-verdiano Germano Almeida, vencedor do Prémio Camões 2018.

A mostra portuguesa que vai marcar presença no México no final do ano não se fica apenas pela literatura, incluindo também cinema, teatro, música, bailado, exposições, gastronomia, turismo e indústrias criativas.