IndieJúnior começa no Porto sob o signo do mar

Essa dedicatória ao mar é feita em parceria com a Cinemateca Portuguesa, no âmbito do programa FILMar, de digitalização do cinema português relacionado com aquela temática.Está prevista a exibição, por exemplo, de "O naufrágio do Veronese" (1913), sobre um paquete encalhado numa praia em Matosinhos, e "Férias à beira-mar" (1942), sobre colónias de férias para crianças, apadrinhadas pelo Estado Novo.O IndieJúnior contará ainda com um filme-concerto, intitulado "Marés", no qual Vítor Rua e Ilda Teresa de Castro - o duo The Banksy's - interpretam música para uma série de filmes portugueses relacionados com o mar.Este ano, o festival vai mostrar mais de 50 filmes até ao dia 29 em várias salas: Batalha Centro de Cinema, Biblioteca Almeida Garrett, Casa das Artes, Coliseu do Porto, Maus Hábitos e Reitoria da Universidade do Porto.