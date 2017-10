Instalação sonora de Bill Fontana é inaugurada hoje no Museu de Arte e Arquitetura

Lusa03 Out, 2017, 07:25 | Cultura

"Shadow Soundings" é o título da obra encomendada para instalar na Galeria Oval do MAAT, de forma a assinalar um ano de aniversário do novo museu, tendo inauguração oficial prevista para hoje, às 19:00, e abertura ao público na quarta-feira, de acordo com o sítio `online` da instituição.

O MAAT completa, na quinta-feira, dia 05 de outubro, um ano de existência, celebrando-o com entrada gratuita ao público e um programa de atividades, passando, desde essa data, a funcionar com novo horário, das 11:00 às 19:00, mantendo-se terça-feira como dia de encerramento.

Bill Fontana, 70 anos, nascido em Cleveland, nos Estados Unidos, tornou-se conhecido internacionalmente pelo trabalho pioneiro e experimental na área da arte sonora.

Para esta obra, que tem curadoria de Pedro Gadanho, diretor do MAAT, o artista captou as sonoridades da ponte 25 de Abril e de áreas circundantes --- familiares aos habitantes da cidade --- e amplificou-as, conferindo-lhes musicalidade.

Na mesma altura, o MAAT vai inaugurar, na Central 2, a exposição "Quote/Unquote - Entre a apropriação e o diálogo", com curadoria de Ana Anacleto e Gabriela Vaz-Pinheiro, que apresenta uma seleção de obras da coleção da Fundação EDP subordinadas ao tema da apropriação na arte contemporânea.

Também será inaugurada uma mostra inserida no programa Artists` Film International, com curadoria de Daniela Agostinho, com vídeos, filmes e animações realizados por artistas de várias zonas do mundo.

É o segundo ano consecutivo que o MAAT integra este programa de exibição, iniciado em 2008 pela Whitechapel Gallery, em Londres, atualmente uma rede que reúne 16 instituições que todos os anos selecionam uma obra de um artista de relevo no seu país, partilhando-a com as restantes entidades parceiras.