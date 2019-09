Instituto Camões promove cineastas portuguesas em Paris

Lusa20 Set, 2019, 17:25 | Cultura

Esta mostra, intitulada "Histórias de Vida - Cinco Realizadoras Portugueses", visa promover as obras das cineastas junto do público francês e internacional.

Algumas das curtas-metragens que vão ser mostradas no sábado, já foram distinguidas em França.

"Invisible Hero", de Christèle Alves Meira, selecionada para o Festival de Cannes deste ano, faz parte do conjunto de `curtas`, assim como "Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, que também este ano se destacou no Festival de Curtas de Grenoble e no Festival Internacional de Animação de Annecy.

De Salomé Lamas, será apresentado "Coup de grace", que foi selecionada para o Festival de Curtas-metragens de Nice, e ainda "Back to light/Tripthych/Dance/In a blink of an eye", de Anabela Costa.

A sessão vai acontecer nas instalações do Centre Wallonie-Bruxelles, em Paris, e haverá um debate depois do visionamento, com a realizadora Christèle Alves Meira.

Esta iniciativa decorre no âmbito da Semana das Culturas Estrangeiras, promovida pelo Fórum dos Institutos Culturais Estrangeiros em Paris (FICEP).