Instituto Politécnico da Guarda vai ter pós-graduação em enoturismo

O novo curso de especialização avançada em enoturismo começa em junho e terá a duração de oito meses, segundo os promotores.

O presidente do IPG, Joaquim Brigas, refere num comunicado enviado à agência Lusa que "a pós-graduação foi desenhada em conjunto com a Comissão Vitivinícola para aumentar a qualidade do enoturismo na região da Beira Interior".

"É uma parceria estratégica com uma entidade que conhece bem as necessidades da região", afirma o responsável.

A formação será feita nas instalações do IPG e da CVRBI e irá preparar profissionais em matérias de gestão e de marketing aplicados ao enoturismo e ao património gastronómico.

"As aulas serão lecionadas pelos professores do IPG em conjunto com os profissionais altamente qualificados da indústria do vinho, como o enólogo Anselmo Mendes, o empresário e professor de viticultura João Paulo Gouveia, o jornalista e crítico de vinhos, Fernando Melo, o professor Bianchi de Aguiar, entre outros", lê-se na nota.

O novo curso, segundo as entidades promotoras, surge após constatarem que existe "falta de mão-de-obra qualificada no turismo do vinho".

"O Politécnico da Guarda está totalmente empenhado na capacitação de recursos humanos da região para dar resposta às necessidades das empresas, públicas e privadas, contribuindo assim para aumentar a sua competitividade no mercado. Isto é válido para o setor turístico, como é o caso, mas também para os setores automóvel, da saúde ou de outras tecnologias industriais", refere Joaquim Brigas.

Por parte da CVRBI, o seu presidente, Rodolfo Queirós, sublinha que a instituição "quer aproveitar as potencialidades da região - como as aldeias históricas, os geoparques, os produtos endógenos, as serras, as adegas ou o vinho - para desenvolver uma rota de vinhos na Beira Interior".

"Um dos entraves que temos encontrado para desenvolver este projeto foi, precisamente, a escassez de recursos humanos qualificados na área do enoturismo, que tem um enorme potencial de crescimento na nossa região. Queremos formar quadros com visão alargada no Enoturismo e empreendedores que possuam a cultura do vinho", justifica.

A nova pós-graduação em enoturismo será apresentada numa conferência de imprensa agendada para as 15:30 de quinta-feira, para a sede da CVRBI, na Guarda, com a presença do presidente do IPG, Joaquim Brigas, do vice-presidente do IPG, Manuel Salgado, e do presidente da CVRBI, Rodolfo Queirós.

O IPG tem quatro escolas superiores - de Educação, Comunicação e Desporto, Tecnologia e Gestão, Saúde e de Turismo e Hotelaria (Seia).

A CVRBI tem sede na Guarda, no Solar do Vinho, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios.