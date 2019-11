Instituto Politécnico de Macau lança livro sobre poeta português Camilo Pessanha

O lançamento do livro decorreu no âmbito das comemorações do 20.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Portugal e do 70.º aniversário da fundação da República Popular da China.

"Camilo Pessanha é considerado um promotor do intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente e um dos seus testemunhos mais significativos, assim atravessando as fronteiras nacionais", justificou o IPM na mesma nota.

A instituição sublinhou que Macau "tem uma responsabilidade acrescida enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial" entre a China e os países lusófonos", até porque "desde o século XVI que (...) ocupa um lugar de destaque na Rota da Seda Marítima".

Por outro lado, estas iniciativas devem ser compreendidas a partir do papel de Macau "como base de formação de quadros qualificados bilingues em chinês e português", acrescentou o politécnico, que destacou ainda Camilo Pessanha como "o grande escritor do simbolismo português (...) mantendo-se até hoje como referência na literatura portuguesa".