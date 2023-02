Intelectuais e escritores pedem fim de abusos de direitos humanos na Nicarágua

O abaixo-assinado foi partilhado hoje na rede social Twitter pelo escritor nicaraguense Sergio Ramírez, um dos 94 opositores políticos a quem o regime do presidente Danieol Ortega retirou a cidadania na quarta-feira.

Entre os subscritores do abaixo-assinado estão vários escritores de língua portuguesa, como os angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki e os portugueses Maria do Rosário Pedreira, Gonçalo M. Tavares e Manuel Jorge Marmelo.

Da longa lista de assinaturas fazem parte ainda, entre outros, a presidente da Fundação Saramago, Pilar del Río, o editor Manuel Alberto Valente, os escritores Enrique Vila-Matas, Orhan Pamuk, Karla Suárez, Carmen Posadas, George Saunders e Jonathan Frazen, a realizadora Lucrecia Martel e o músico Michael Stipe.

"Exortamos a comunidade internacional a pronunciar-se e a assumir um papel ativo em todas as ações que puderem realizar para que terminem os abusos e as violação de direitos humanos cometidos pelo regime Ortega-Murillo. Apelamos também ao governo nicaraguense que pare a repressão contra o seu povo", lê-se no abaixo-assinado.

A Nicarágua retirou na quarta-feira a cidadania a 94 opositores políticos, incluindo aos escritores Sergio Ramírez e Gioconda Belli.

A maioria das pessoas que constam da lista fugiu da Nicarágua desde que o Presidente do país, Daniel Ortega, começou a perseguir opositores, há dois anos.

A medida acontece dias depois de Ortega ter enviado 222 detidos, como líderes políticos, padres, estudantes, ativistas e outros dissidentes, num voo para os Estados Unidos.

Ortega disse que os protestos foram uma tentativa de golpe, com apoio externo, visando a queda da presidência e encorajando nações estrangeiras a aplicar sanções aos membros da família e do Governo.