Investigador espanhol Ángel Marcos de Dios vence prémio Eduardo Lourenço 2020

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, no final da reunião do júri que hoje se reuniu `online`, dadas as circunstâncias da pandemia causada pela covid-19.

Segundo o autarca, o júri, na análise que fez das 14 candidaturas, decidiu por unanimidade atribuir o galardão a Ángel Marcos de Dios, reconhecendo o seu "mérito académico e científico" na área da Língua e Literatura Portuguesas, e "a sua longa e profícua dedicação ao desenvolvimento e aprofundamento das relações culturais [e] académicas entre Portugal e Espanha".

Instituído em 2004 pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI), com sede na Guarda, o prémio destina-se a galardoar personalidades ou instituições com "intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas".