Investimento cultural em Ílhavo é caminho sem retorno, garante vereador

Paulo Costa falava na apresentação da programação trimestral do "23 milhas", designação da gestão comum dos espaços culturais, inspirada no alcance do Farol da Barra.

"Fazemos muitas coisas, algumas correm melhor e outras pior, mas estamos certos de que este é o caminho correto e esta aposta que fizemos em investir na nossa cultura não vai ter retorno nem paragem e começa a dar frutos. O público nas nossas salas aumentou e hoje temos cada vez mais jovens que vêm ter connosco para fazer coisas. Já não somos nós que andamos atrás deles", disse.

Para o diretor Luís Sousa Ferreira, o "23 milhas" juntou mais ambição ao que já existia e que serviu de pilar ao projeto, que procura dinamizar os espaços culturais e envolver a comunidade na criação e fruição cultural.

A programação para os próximos meses reflete esse objetivo, com um programa "progressivamente mais eclético", que começou com a Mostra de Teatro, vai fazer passar pelos palcos da Vista Alegre, Ílhavo e Gafanha da Nazaré extensões de festivais de cinema e decifra o edificado nas visitas de arquitetura.

Seguindo o princípio estabelecido de uma conversa entre o público, os artistas e as equipas, os espetáculos de diferentes géneros vão suceder-se, com nomes conhecidos como os Anaquim, Virgem Suta e Salvador Sobral, a cantora lírica Anabela Ferreira, ou o guitarrista inglês John Smith.

Um novo evento, o "Ilustração à Vista", na primeira semana de maio, vai animar os jardins e praças do concelho sob o mote da ilustração, a que se juntam apontamentos de dança, teatro, música e exposições. O programa aglutinador procura evidenciar a ilustração da loiça da centenária fábrica da Vista Alegre, a ilustração científica do Museu Marítimo de Ílhavo e a ilustração para a infância da Biblioteca Municipal.

A 12 e 13 de maio, decorre o encontro nacional "Territórios Públicos" que, segundo Luís Sousa Ferreira, se destina a "debater sem inibições temas que habitualmente se falam nas conversas de corredor".

"Destina-se a técnicos e pessoas interessadas nestas lógicas de intermediação dos serviços educativos, para podermos aprender com eles e partilhar as nossas experiências", explica.

Os espaços ao ar livre voltam a ter animação no primeiro fim de semana de junho, com a "Rádio Faneca", um festival que enche as vielas e becos do centro histórico de Ílhavo em expressões artísticas que envolvem os residentes e evoca a memória de uma instalação sonora que passava música e novidades no passeio público.

A instituição de um concurso nacional de música de câmara, com atribuição de um prémio pecuniário, é outra das novidades do "23 Milhas", repartido por dois níveis, um dirigido a estudantes de música de conservatórios e academias, e o outro para alunos de escolas de ensino superior, sejam elas universidades ou politécnicos.

As apresentações finais serão a 18 de junho, mas até lá vão suceder-se dezenas de audições e concertos no Laboratório das Artes e na Casa da Cultura.