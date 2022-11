Irmãos Nasser. Cinema de Gaza para o mundo

Os irmãos Nasser são realizadores palestinianos de Gaza. Quando nasceram, há uma década que o território tinha fechado a última sala de cinema. Mas isso não os impediu de perseguirem o sonho do cinema e de se tornarem realizadores. A sua segunda longa-metragem – “Gaza Mon Amour” – teve honras de estreia no Festival de Veneza 2020 e Tarzan e Arab Nasser estiveram agora em Lisboa para a estreia do filme em Portugal. Trazido às salas portuguesas pela Zero em Comportamento, “Gaza Mon Amour” fala da paixão tardia de Issa, um velho pescador que durante a sua conquista encontra uma estátua do deus Apolo perdida no mar, acabando por chamar a atenção do Hamas. Uma sátira de amor e desejo, o filme tem como cenário de fundo o cerco israelita mas está propositadamente desprovido de teor político, centrando-se nos desejos mundanos, como se este fosse um romance que pudesse ser vivido em qualquer lugar. A RTP falou com os irmãos Nasser antes de uma das sessões que tiveram lugar no Cinema Alvalade, em Lisboa.