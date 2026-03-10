Itália compra obra de Caravaggio por 30 milhões de euros





A obra pertencia a uma coleção privada em Florença e foi atribuída a Caravaggio em 1963. Exposta ao público pela primeira vez em 2024, no Palazzo Barberini, em Roma, vai agora integrar a coleção permanente do museu.





"Anunciamos hoje a aquisição de uma extraordinária obra-prima de Caravaggio", declarou o Ministro da Cultura, Alessandro Giuli, em comunicado. O governante acrescentou que a aquisição faz parte de um esforço mais vasto para reforçar o património cultural público de Itália e impedir que obras importantes desapareçam em coleções privadas.





A iniciativa é conhecida um mês depois de o Ministério da Cultura italiano ter comprado a obra "Ecce Homo", de Antonello da Messina, quando esta estava prestes a ser leiloada em Nova Iorque.





Caravaggio, cujo nome verdadeiro era Michelangelo Merisi, era um mestre da técnica do claro-escuro, através da qual dava vida aos seus retratados. Morreu em 1610, com quase 40 anos, após uma vida turbulenta.





A pintura do futuro Papa Urbano VIII é um dos poucos retratos de Caravaggio que sobreviveram, uma vez que outros se perderam ou foram destruídos. Apenas cerca de 60 pinturas em todo o mundo são atribuídas a Caravaggio, muitas delas retratando narrativas religiosas.





O retrato de Barberini mostra o clérigo barbudo sentado, aparentemente a dar instruções com um gesto subtil da mão direita.





O Ministério da Cultura afirmou que tenciona fazer mais aquisições nos próximos meses para que possam ser disponibilizadas a estudantes e entusiastas "obras-primas da história da arte que, de outra forma, estariam destinadas ao mercado privado", lê-se ainda no comunicado.





c/ Reuters

Pintada por volta de 1598, a