Italiana Noemi Vola vence Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado

Segundo a Câmara de Serpa, no distrito de Beja, a promotora do prémio, em parceria com a Planeta Tangerina, Noemi Vola vai receber quatro mil euros e a obra vai ser editada e lançada em Portugal por aquela editora em maio de 2018.

O júri da segunda edição do prémio atribuiu também três menções honrosas, à espanhola Maria Ramos Bravo pela obra "Picnic", ao brasileiro Guilherme Frederico pela obra "Boleia" e à taiwanesa Yiting Lee pela obra "An Ideal Zoo".

A segunda edição do prémio contou com 148 candidaturas de autores de 21 países, nomeadamente Portugal, Brasil, Israel, Geórgia, Itália, Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos, Áustria, Finlândia, Eslováquia, República Checa, Japão, Letónia, Reino Unido, México, Taiwan, Coreia, Estónia e Singapura.

O júri foi constituído pelo ilustrador irlandês Chris Haughton e por Bernardo Carvalho e Paula Estorninho em representação da editora Planeta Tangerina e da Câmara de Serpa, respetivamente.

O prémio tem periodicidade bienal e foi lançado em 2015 para fomentar e desenvolver a qualidade literária e artística do álbum ilustrado e estimular a criação de novos projetos na área.

Ao prémio podem concorrer autores com mais de 18 anos de todas as nacionalidades e com projetos para álbuns ilustrados.

Os projetos podem ser trabalhos com imagens e texto em português, inglês ou castelhano ou apenas imagens e que tenham conceito e narrativa originais, sejam inéditos e não tenham sido premiados ou recebido menções noutros concursos.

