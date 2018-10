Partilhar o artigo Já é conhecida a programação da 16.ª edição do DocLisboa Imprimir o artigo Já é conhecida a programação da 16.ª edição do DocLisboa Enviar por email o artigo Já é conhecida a programação da 16.ª edição do DocLisboa Aumentar a fonte do artigo Já é conhecida a programação da 16.ª edição do DocLisboa Diminuir a fonte do artigo Já é conhecida a programação da 16.ª edição do DocLisboa Ouvir o artigo Já é conhecida a programação da 16.ª edição do DocLisboa