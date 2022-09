Jamaica e Tokyo reabrem com a "bagagem" de 50 anos na noite Lisboeta

Arlinda Brandão - Antena 1

As icónicas discotecas Jamaica e Tokyo abrem esta noite em novas instalações no Cais do Gás, a pouco mais de 500 metros da antiga localização. Têm uma história com mais de 50 anos no Cais do Sodré e agora estão em novos edifícios lado a lado com um espaço exterior comum que permite circular entre uma e outra.