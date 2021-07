James regressam a Portugal a 12 e 13 de dezembro com novo álbum "All The Colors Of You"

Em comunicado, a promotora adiantou que a banda de Tim Booth, que já atuou várias vezes em Portugal, sobe ao palco do Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 12 de dezembro e, no dia seguinte, ao do Campo Pequeno, em Lisboa.

Autores de êxitos como "Sit Down", "She is a Star" ou "Laid", os James lançaram agora um novo disco, o 16.º da sua carreira, gravado em parte antes do início da pandemia da covid-19.

O álbum "All The Colors Of You" sucede, assim, a "Living in Extraordinary Times", de 2018, e tem produção de Jacknife Lee que trabalhou remotamente no disco, a partir de casa.

Este novo álbum aborda, entre outros temas, o fim da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos da América, "oferecendo um vislumbre de esperança e um futuro novo e mais brilhante", sublinha a PEV Entertainment, no comunicado hoje divulgado.

Desde o seu primeiro `EP`, de 1983, "Jimone", os James lançaram 16 álbuns de estúdio, cerca de uma dezena de compilações e de álbuns ao vivo, e venderam mais de 25 milhões de cópias.

Os bilhetes para os concertos de 12 e 13 de dezembro estarão à venda a partir de sexta-feira com preços entre os 25 e 35 euros.