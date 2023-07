REUTERS/Ania Bilon

Jane Birkin foi parceira musical de Serge Gainsbourg, com quem teve uma filha, a também cantora e atriz Charlotte.



Jane alcançou o sucesso planetário no final dos anos 60 em dueto com Gainsbourg com a canção "Je T'aime... Moi Non Plus".



A jornalista Alexandra Sofia Costa faz o resumo de uma vida cheia.