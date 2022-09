Janeth Mulapa. RTP esteve com artista moçambicana que dançou com António Costa

Chama-se Janeth Mulapa e é a artista moçambicana que se destacou por ter dançado com António Costa na recente deslocação a Maputo. A dançarina e coreógrafa diz ficou encantada com a simpatia do primeiro-ministro português. O correspondente da RTP em Moçambique, Pedro Martins, foi perceber como aconteceu a inesperada dança que se tornou viral nas redes sociais.