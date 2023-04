Jazz ao Centro celebra 20 anos com concerto do trio de Aruán Ortiz em Coimbra

A Sala D. Afonso Henriques, no Convento São Francisco, em Coimbra, será o palco para o concerto, no domingo, às 17:00, do trio do músico cubano a residir nos Estados Unidos, que lançou recentemente um disco pela editora suíça Intakt, foi hoje anunciado, em conferência de imprensa.

Aruán Ortiz, que integra as tradições afro-caribenhas no jazz mais vanguardista, vai estar acompanhado pelo contrabaixista Brad Jones e pelo baterista Jeff Ballard.

A comemoração do 20.º aniversário daquela associação sediada em Coimbra arranca na sexta-feira, com um concerto do Ricardo Toscano Trio, seguindo-se no sábado uma apresentação do quarteto Godua, nos claustros do Colégio da Graça, às 17:00.

"É um concerto de jazz com músicos naturais de Coimbra ou que estudaram em Coimbra e que, entretanto, já se afirmaram como figuras importantes da cena jazzística nacional", salientou o diretor do JACC, José Miguel Pereira, durante a conferência de imprensa, que decorreu no Salão Brazil, espaço que a associação programa.

Segundo o responsável, o JACC queria "assinalar a dinâmica que Coimbra tem conseguido manter de formar jovens muito capazes e que depois acabam por sair e fazer carreiras fora da cidade".

A ideia de Coimbra e do seu "potencial de criação" estará também patente no concerto de sábado à noite, no Salão Brazil, de uma das primeiras apresentações do novo grupo liderado pelo guitarrista de Coimbra Marcelo dos Reis.

O programa termina no domingo, no Salão Brazil, com um concerto de um quarteto formado por atuais alunos do curso de jazz do Conservatório de Música de Coimbra, que tem tido "um papel importante" na dinâmica gerada em torno deste género musical na cidade, vincou José Miguel Pereira.

Este concerto e o espetáculo no Colégio da Graça serão de entrada gratuita e os restantes terão um custo que varia entre os sete e os dez euros.

José Miguel Pereira salientou a atividade do JACC não apenas na programação do Salão Brazil, mas também noutras vertentes, como a edição da Jazz.pt, "única publicação especializada no jazz em Portugal", ou a editora JACC Records, que conta com um catálogo de 53 discos.

Para o futuro, o diretor da associação realçou o programa (que está já a decorrer e que culmina em 2026) que assinala os 100 anos do edifício onde o Salão Brazil está instalado, na Baixa de Coimbra, querendo "estabelecer uma relação de participação ativa" com os seus vizinhos.

Também presente na conferência de imprensa, o chefe da Divisão do Convento São Francisco, Filipe Carvalho, realçou a "marca indelével" que o JACC tem deixado na cidade, com "uma programação regular e sistemática na cidade".

Questionado pela agência Lusa, o chefe da Divisão da Cultura da Câmara de Coimbra, Rafael Nascimento, afirmou que está a ser feito um diagnóstico ao edifício onde se encontra o Salão Brazil para se determinar "que tipo de intervenção é que pode ser feita".

O responsável admitiu que uma candidatura ao próximo quadro comunitário "pode ser uma hipótese" para financiar a intervenção.