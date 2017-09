J.J. Abrams vai escrever e realizar o episódio IX de "A Guerra das Estrelas"

Lusa12 Set, 2017, 17:10 | Cultura

"J.J. Abrams, que lançou uma nova era de `A Guerra das Estrelas` com `O Despertar da Força` em 2015, vai regressar para completar a trilogia como argumentista e realizador de `A Guerra das Estrelas: Episódio IX", refere um comunicado hoje divulgado no `site` oficial da saga.

J.J. Abrams, responsável pela série de televisão "Perdidos" e pelo filme "Super 8", entre outros, irá coescrever o episódio IX de "A Guerra das Estrelas" com Chris Terrio. O filme será produzido por Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, J.J. Abrams, a Bad Robot e a Lucasfilm.

O anúncio de hoje surge uma semana depois de ter sido tornado público pela produtora Lucasfilm que o realizador Colin Trevorrow iria abandonar o projeto do episódio IX, devido a diferenças criativas.

O episódio IX tornou-se no mais recente filme da saga "A Guerra das Estrelas" a deparar-se com problemas de produção, depois de "Rogue One: Uma História de Star Wars" ter precisado de filmagens de última hora e na sequência de, já este ano, os realizadores Phil Lord e Christopher Miller terem sido substituídos por Ron Howard à frente do filme sobre a personagem Han Solo.

Mais conhecido por ter realizado "Mundo Jurássico", Trevorrow foi anunciado como responsável pelo último episódio da nova trilogia em agosto de 2015, que também estaria a escrever, e que tem estreia prevista para 2019.

Entretanto, a 15 de dezembro chega às salas de cinema "Os Últimos Jedi", o oitavo episódio de "A Guerra das Estrelas", que comemora este ano o 40.º aniversário.

"Os Últimos Jedi" é escrito e realizado por Rian Johnson (conhecido pelos filmes "Looper" e "Brick"), produzido por Kathleen Kennedy e Ram Bergman, tendo como produtores executivos J.J. Abrams (realizador do episódio VII, de 2015, com o nome "O Despertar da Força"), Jason McGatlin e Tom Karnowski.