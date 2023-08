Foto: Reuters

No parque Eduardo VII, em Lisboa, durante a celebração da Via Sacra, com o Papa Francisco, o embaixador Pablo Garrido não quis deixar de dizer ao microfone da jornalista da Antena 1, Margarida Vaz que, também, Portugal sabe acolher os povos, numa experiência acima de tudo "humana".



Na JMJ em Lisboa presentes 1000 jovens peregrinos do Panamá.