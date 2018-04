Joana Gama e Luís Fernandes editam esta semana novo álbum

Lusa06 Abr, 2018, 10:51 | Cultura

Joana Gama e Luís Fernandes, que cruzam o universo do piano com o da eletrónica, apresentam agora em álbum o trabalho de composição desenvolvido a convite do Westway Lab Festival e estreado em 2017 com a Orquestra de Guimarães.

O álbum, para piano, eletrónica e ensemble, surge enquadrado por um longo poema do escritor britânico, de origem norte-americana T.S. Elliot, sobre a passagem do tempo, do qual Joana Gama e Luís Fernandes retiraram o título do disco, e também das seis composições que o integram.

Tal como o poema, este é um álbum contemplativo com uma sensação agridoce, que se debruça sobre a relação entre a música e o tempo, refere a editora australiana Room40.

Joana Gama, com experiência na música erudita, e Luís Fernandes, vindo do universo da música pop rock, enquanto fundador dos peixe:avião, começaram a trabalhar juntos depois de se terem conhecido numa iniciativa dedicada a John Cage.

Em 2014, enquanto duo Quest, editaram um álbum, homónimo, e agora sai "at the still point of the turning world".

"A nossa escrita é muito complexa, tem um caráter mais contemplativo e não nos queríamos desencaminhar disso, queríamos manter a coisa simples, mas mais exuberante", explicou Joana Gama à agência Lusa quando, em 2017, estreou estas composições em Guimarães.

A propósito da edição do álbum, Joana Gama e Luís Fernandes atuarão no dia 14, no Theatro Circo de Braga, acompanhados de um ensemble de músicos do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga.

Além do projeto Quest, Joana Gama e Luís Fernandes também colaboraram em "Harmonies", álbum em torno do repertório de Erik Satie, juntamente com o violoncelista Ricardo Jacinto.