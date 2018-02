Joana Vasconcelos mostra 14 obras novas a partir de junho no Museu Guggenheim Bilbao

Lusa09 Fev, 2018, 16:51 | Cultura

"I`m your mirror", que estará patente de 29 de junho a 11 de novembro, será composta por "cerca de 35 obras, 14 das quais novas", incluindo uma máscara veneziana, "feita com 231 molduras de duplo espelho e que tem um peso aproximado de 2,5 toneladas" e um solitário, com "112 jantes de carro e 1.324 copos de cristal, que pesa cerca de três toneladas", revelou a artista hoje, numa conferência de imprensa em Lisboa.

A máscara e o solitário são duas das obras que ficarão expostas no exterior do museu, tal como o "Pop Galo", um gigantesco Galo de Barcelos em azulejo e luzes LED, que iniciou no final de 2016 em Lisboa uma itinerância por várias cidades do mundo.

No átrio do Guggenheim Bilbao, "o espaço central do museu", ficará uma obra `site specific` [feita de propósito para o local] da série `Valquírias`, com 30 metros de altura, 36 de largura e 45 de profundidade, que entra pelos cantos e ângulos que Frank Gehry [arquiteto que projetou o museu] desenhou para o Guggenheim".

A peça está a ser construída no ateliê de Joana Vasconcelos, onde decorreu a conferência de imprensa de hoje, por várias equipas. "Egeria", "uma homenagem à primeira mulher a escrever um livro das viagens que fez na Europa no século III", começou a ser feita, por módulos, "há dois meses e demora cerca de dez dias a instalar, tanto como outras dez ou 15 peças".

"São muitas horas de trabalho, é muito trabalho manual", disse Joana Vasconcelos, sobre a peça que inclui tecidos portugueses, e outros que a artista coleciona pelo mundo, bordados, pedraria, lantejoulas e luzes LED.