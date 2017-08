João Luís Barreto Guimarães venceu Prémio de Poesia António Ramos Rosa

Lusa 07 Ago, 2017, 12:06 | Cultura

Do júri fizeram parte os escritores Nuno Júdice, anterior galardoado, José Tolentino Mendonça e a investigadora Adriana Nogueira, professora de Literatura da Universidade do Algarve.

O Prémio de Poesia António Ramos Rosa, no valor de cinco mil euros, foi instituído pelo município de Faro e destina-se a distinguir um livro de poesia, escrito em português, publicado em primeira edição.

Fernando Echevarria, Fernando Guimarães, Nuno Júdice, João Rui de Sousa e Luís Quintais são os vencedores de edições anteriores.

"Mediterrâneo" foi publicado em março de 2016, pela Quetzal.

Nascido no Porto há 50 anos, João Luís Barreto Guimarães é poeta, licenciado em Medicina e Cirurgia pela Universidade do Porto, especialista em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.

Publicou o primeiro livro de poemas, "Há Violinos na Tribo", em 1989, em edição de autor. Seguiram-se "Rua Trinta e Um de Fevereiro" (1991), "Este Lado para Cima" (1994), "Lugares Comuns" (2000), a coletânea "3" (2001), "Rés-do-Chão" (2003), "Luz Última" (2006) e "A Parte pelo Todo" (2009), em editoras como a Quasi, Gótica e Lumiar.

A "Poesia Reunida" (2011), já lançada pela Quetzal, congregou os primeiros sete livros de João Luís Barreto Guimarães.

Em 2013 publicou "Você Está Aqui", que a editora do autor define como "balanço poético e pessoal do homem e do poeta, aos 40 anos", que antecedeu "Mediterrâneo".

O Prémio de Poesia António Ramos Rosa (1924-2013) toma o nome do poeta nascido em Faro, Prémio Pessoa, Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, autor, entre outras obras, de "Viagem Através de Uma Nebulosa", "Volante Verde" e "O Incêndio dos Aspetos".

A entrega do prémio a João Luís Barreto Guimarães realizar-se-á no dia 09 de setembro, às 17:00 em Faro.