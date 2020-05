João Mendes Rosa deixa direção do Museu da Guarda no final de maio

Segundo o autarca Carlos Chaves Monteiro (PSD), a partir de 01 de junho, o diretor do museu vai "desempenhar um novo desafio profissional como chefe de Divisão da Cultura da Câmara [Municipal] de Oeiras".

Carlos Chaves Monteiro disse aos jornalistas, no final da reunião de hoje do executivo municipal, realizada por videoconferência, onde apresentou o assunto, que para a decisão de João Mendes Rosa contribuíram "exclusivamente questões profissionais, familiares e pessoais, além da própria natureza do convite que remete para o incremento das suas áreas de formação: Literatura, Arte e História".

João Mendes Rosa, que há cinco anos transitou da Câmara Municipal do Fundão para a da Guarda, para dirigir o museu local, vai ser substituído no cargo por Thierry Santos, que "já está integrado no quadro técnico do museu", indicou também o autarca.

"O município da Guarda reconhece e agradece os préstimos de serviço público pelo excelente trabalho desenvolvido pelo doutor João Mendes Rosa na direção do museu, após a transição da sua gestão para a alçada municipal, tendo-se alcançado um novo rumo vocacional e programático daquele importante equipamento cultural da cidade", disse.

Acrescentou que o equipamento "é hoje respeitado e reconhecido como agente cultural efetivo no país e, pelo menos, no contexto peninsular".

A autarquia da cidade mais alta do país assumiu a gestão do Museu Regional em 2016.

Carlos Chaves Monteiro afirmou que a Câmara Municipal da Guarda "nunca limitou, nunca `cortou as pernas` a ninguém" para o desenvolvimento "dos seus anseios" e dos seus "sonhos profissionais", por isso, até hoje, nunca recusou pedidos de mobilidade aos funcionários.

João Mendes Rosa é licenciado em Artes Visuais e em História/Arqueologia e mestre em Arqueologia/Epigrafia Latina.