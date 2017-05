João Pedro Mésseder publica novo livro de pequenos poemas, quase haicais

Lusa 04 Mai, 2017, 16:46 | Cultura

"Embora inspirados pela leitura de haicais, é difícil dar esse nome aos poemas que se seguem, porque a maioria não obedece às velhas regras, pelo menos às que foram seguidas no Japão durante muito tempo. Por isso, apenas direi que estes poemas talvez façam lembrar haicais", explica o autor na nota introdutória.

Antes de desafiar os leitores mais novos a escreverem os seus próprios haicais, João Pedro Messeder recorda uma regra que se mantém ainda hoje: "O poeta estar atento às pequenas coisas da natureza e não só. E, em pouquíssimas palavras, fixar no haicai um momento especial da vida, que pode ser alegre, cómico, até, ou triste, um momento cheio de beleza ou mesmo feio".

Ilustrado por Rachel Caiano, "Olhos tropeçando em nuvens e outras coisas" reúne 33 pequenos poemas, um por página, como este que encerra o livro: "Tem o mais belo nome - manhã - o país da claridade".

Este é o quarto livro de poemas breves, aforismos e micro-contos que João Pedro Mésseder edita com Rachel Caiano, pela Editorial Caminho.

Antes dele sairam "De umas coisas nascem outras" (2016), distinguido este ano com o Prémio Autores de melhor livro infanto-juvenil, "Tudo é sempre outra coisa" (2013) e "Pequeno livro das coisas" (2012), que lhe valeu o Prémio Bissaya Barreto de Literatura para a Infância.

João Pedro Mésseder é o nome literário do escritor e professor universitário José António Gomes, nascido no Porto, em 1957, é doutorado em Literatura Portuguesa do século XX e autor, entre outros, de "Romance do 25 de abril", "À noite as estrelas descem do céu", "Breviário da água", "Lulu e a hora do lobo" e "Versos com reversos".