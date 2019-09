Joaquim de Almeida homenageado na Comic Con

Há 43 anos a viver nos Estados Unidos, o ator português que tem feito uma carreira de sucesso do outro lado do Atlântico, com participações em cerca de uma centena de filmes e séries de televisão. Em breve, vai poder ser visto na série Warrior Nun, da Netflix canadiana, onde tem o papel de cardeal, e no filme Fátima, este último rodado em Portugal.



Joaquim de Almeida, entrevistado pela jornalista Margarida Vaz, revela que gostaria de fazer mais cinema em português.