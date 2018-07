Partilhar o artigo Johny Marr, Elvis Perkins e Conan Osiris no festival Super Bock em Stock em Lisboa Imprimir o artigo Johny Marr, Elvis Perkins e Conan Osiris no festival Super Bock em Stock em Lisboa Enviar por email o artigo Johny Marr, Elvis Perkins e Conan Osiris no festival Super Bock em Stock em Lisboa Aumentar a fonte do artigo Johny Marr, Elvis Perkins e Conan Osiris no festival Super Bock em Stock em Lisboa Diminuir a fonte do artigo Johny Marr, Elvis Perkins e Conan Osiris no festival Super Bock em Stock em Lisboa Ouvir o artigo Johny Marr, Elvis Perkins e Conan Osiris no festival Super Bock em Stock em Lisboa

Tópicos:

Capitólio Tivoli Coliseu, Harpoonis, Super Bock, Vodafone Mexefest,