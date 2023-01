Jonathas de Andrade mostra "olho - Faísca" em Lisboa

Intitulada “Olho – Faísca”, a primeira grande exposição monográfica do artista brasileiro Jonathas de Andrade em Portugal pode ser visitada até 30 de abril e vai apresentar um núcleo de peças através de toda a carreira do artista, marcada em particular pela abordagem de paradoxos da cultura contemporânea, através de linhas de investigação que atravessam áreas de antropologia, política e ética.



Hoje, o MAAT vai inaugurar igualmente a exposição “Vão”, com esculturas de Pollyanna Freire, na Central, Sala das Caldeiras de Baixa Pressão – Sul, que também fica patente até ao final de abril. A mostra tem curadoria de João Pinharanda, diretor artístico do MAAT.



Uma mostra de obras inéditas em tinta-da-China sobre papel oriental, da artista portuguesa Maria Capelo, é a outra das três exposições que o MAAT abre agora ao público, intitulada “O dia já fecha as portas”, também com curadoria de João Pinharanda. Esta exposição fica instalada na Central, espaço Gabinete.