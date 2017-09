Jornadas abrem com apresentação do Ano Europeu do Património Cultural

Lusa21 Set, 2017, 07:20 | Cultura

A cerimónia, prevista para as 15:00, conta com a participação do coordenador nacional do Ano Europeu, Guilherme d`Oliveira Martins, e da diretora-geral do Património Cultural, Paula Araújo da Silva, além do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Em comunicado, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) sublinha que esta "é a primeira iniciativa pública alusiva à participação portuguesa no Ano Europeu do Património Cultural", na qual "vai ser lançado um repto à sociedade, no sentido do seu amplo envolvimento na celebração do Património Cultural, ao longo de 2018".

Após a apresentação do Ano Europeu, realiza-se uma mesa redonda sobre o tema das Jornadas Europeias do Património, "Património e Natureza", que conta com as intervenções de Aurora Carapinha, da Universidade de Évora, José Aguiar e João Ferrão, da Universidade de Lisboa, Maria Castro Almeida, consultora na área de Ambiente, Agricultura e Floresta, Mário Fortes, da DGPC, e Álvaro Domingues, da Universidade do Porto, sendo moderada por Rita Theriaga Gonçalves, da DGPC.

Pelas 18:15 realiza-se a cerimónia de entrega dos prémios Experiência Fotográfica Internacional de Monumentos (EFIM), evento do Conselho da Europa que em Portugal se realiza há vários anos através do passatempo fotográfico "Num instante... o Património" dirigido a jovens.

As Jornadas Europeias do Património, este ano, contam com a participação de 830 entidades organizadoras, públicas e privadas, que realizam cerca de 1.500 atividades, na maioria com entrada gratuita, em 160 concelhos, segundo dados da DGPC.

O programa nacional de atividades está disponível em: http://w3.patrimoniocultural.pt/jep2017/public/.

