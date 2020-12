Jornais portugueses na diáspora lutam contra morte anunciada

Em França, o LusoJornal sentiu o agudizar desta crise de duas formas: a quebra abrupta das campanhas publicitárias, receita fundamental para o jornal, e o fecho dos locais onde este órgão de comunicação social é distribuído gratuitamente, como cafés, restaurantes, mercados, igrejas e escolas.

O diretor do LusoJornal, Carlos Pereira, contou à agência Lusa que, antes da pandemia, este que era o único semanário franco-português em França tinha uma tiragem de 10.000 exemplares e que, durante o confinamento, que encerrou os postos de distribuição, teve de limitar-se à sua edição online.

A edição conseguiu superar os 80.000 leitores online esperados para 2020, atingindo as 150.000, mas Carlos Pereira não tem dúvidas de que se deveu ao período de confinamento em França, tal como em grande parte do mundo.

Em setembro, o jornal voltou ao formato papel, mas com uma periodicidade quinzenal e ainda não tem prazos para voltar a ser semanário.

Apesar das dificuldades crescentes, a segunda vaga do novo coronavírus já foi mais preparada e o jornal conseguiu ser distribuído, embora muitos dos postos de distribuição continuem encerrados.

Do Estado português, o LusoJornal recebeu um apoio extraordinário de 9.500 euros, através da compra de publicidade institucional. Foram "bem-vindos" mas insuficientes, e Carlos Pereira defendeu que esta aquisição de publicidade aos órgãos de comunicação social portugueses, prevista na lei, passe a incluir os media na diáspora.

Carlos Pereira ressalva que a função destes órgãos é agora mais importante que nunca, sendo um dos poucos elos entre a comunidade, uma vez que muitas associações de emigrantes continuam encerradas.

No Reino Unido, o jornal português As Notícias andava às voltas com a crise que o Brexit trouxe, nomeadamente o fim dos contratos publicitários de grandes empresas que optaram por deixar este país, quando a covid-19 chegou.

"Vivemos uma crise devido a duas pandemias: a do Brexit e a da covid-19", disse à agência Lusa o diretor do jornal, João Noronha.

Com uma tiragem habitual de 20.000 a 25.000 exemplares, distribuídos gratuitamente em postos frequentados por portugueses, o jornal teve de parar quando o confinamento ditou o fecho destes espaços.

Em outubro o jornal voltou às ruas, mas em novembro já não conseguiu e a grande incógnita é agora a distribuição na época do Natal.

"Primeiro ficámos sem parte importante da publicidade, pois as grandes empresas, como bancos e companhias de seguros que também trabalhavam com as comunidades optaram por sair do Reino Unido, em virtude do Brexit. E, depois, a covid-19 deixou-nos sem espaços para o jornal ser distribuído", contou.

Os 6.500 euros recebidos pela ajuda extraordinária do Estado português também não foram suficientes e João Noronha não tem dúvida que este órgão de comunicação social é completamente dependente dos seus proprietários, que são dois empresários.

Antes com uma periodicidade quinzenal, passou a mensário e a edição online tem tido uma boa aceitação, tendo atingido os 150.000 leitores diários em julho, graças ao confinamento. Hoje em dia, contabiliza entre os 40 e os 50 mil leitores diários.

Na África do Sul existe o mais antigo jornal português na diáspora, o Século de Joanesburgo, propriedade de Paula Caetano, que reconheceu à Lusa que a sobrevivência deste órgão de comunicação social se deve apenas à sua "teimosia".

Com 57 anos de história, o Século do Joanesburgo ia para os postos de distribuição duas vezes por mês, mas "muitos deles fecharam -- como cafés, restaurantes, mercados e lojas de e frequentadas por portugueses -- e alguns nunca mais voltarão a abrir", disse.

Paula Caetano, presidente da Século Investment holding, a gestora de participações sociais do grupo que detém o jornal, disse que, aquando do confinamento na África do Sul, o país com mais casos de covi-19 do continente, as gráficas encerraram e nessa altura não foi possível a sua impressão.

A solução foi uma edição online, que continua a ter bons resultados: "Conseguimos milhares de visualizações, mas o mais importante é que chegamos a países de todo o mundo", afirmou.

Atualmente, o Século de Joanesburgo voltou a ter edições em papel, distribuídas principalmente junto dos que não acedem às edições online, como os portugueses que estão em lares, que são cada vez em maior número naquele país.

Sem avançar prognósticos sobre a sobrevivência do jornal, Paula Caetano garante que vai continuar "a fazer o melhor possível".

"Este jornal é um legado e vou honrar este legado fazendo com que ele dure o mais possível", disse Paula Caetano, viúva do antigo dono do Banif, o empresário Horácio Roque, já falecido.