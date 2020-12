Jornal e Politécnico de Macau lançam aplicação móvel com notícias em português e chinês

A aplicação móvel "Sino-Portuguese News Learning Website" fornece também conteúdos de aprendizagem para estudantes de português em Macau, na China e em outros países, bem como para estudantes chineses em países de língua portuguesa, indicou o Macao Daily News, em língua chinesa.

De acordo com o diário, a aplicação foi criada através da tecnologia de tradução automática, "combinada com a rica experiência do Instituto nos campos da língua chinesa e portuguesa e do ensino de tradução".

A secção de notícias está dividida em "Notícias Locais", "Notícias da China" e "Notícias do Mundo", cobrindo assuntos atuais em Macau, referiu o jornal em língua chinesa mais lido no território.

A aplicação também tem uma função de pesquisa de notícias, que apoia a marcação de tópicos como "Guangdong, Hong Kong, Macau e a Área da Grande Baía" e "Uma Faixa, Uma Rota".