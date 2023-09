Jornalista e escritora Joyce Ribeiro esperançada em "mudanças expressivas" no Brasil

"A sensação, o clima e os primeiros passos são, sim, sinalizadores de uma mudança expressiva frente ao retrocesso que tivemos", referiu, em entrevista à Lusa, na quinta-feira, à margem da apresentação do romance Chica da Silva, na cidade da Praia, Cabo Verde - no âmbito das comemorações, no arquipélago, dos 50 anos de independência da Guiné-Bissau, que se celebram no domingo.

"Viemos de um período muito conturbado", referiu, numa alusão à governação sob a presidência de Jair Bolsonaro.

"Diversos avanços de pautas [causas] que me são muito caras foram interrompidos ou foram silenciados, por completo", havendo agora a expetativa de que se esteja a iniciar um período "de avanço".

"Já há um orçamento voltado para a retomada de diversas ações nas mais variadas frentes culturais e, por consequência, voltadas para as questões femininas", destacou, com base em contactos que tem mantido com o Ministério da Cultura brasileiro no âmbito de projetos sociais em que participa.

"Esperamos que [o avanço] seja o mais acelerado possível, por conta do tempo que ficámos paralisados. Mas a gente sabe que esses caminhos políticos não acontecem na velocidade que queremos e, principalmente, na velocidade que precisamos", referiu.

"Em relação à política e políticas públicas, nunca é tempo de ficar tranquilo", destacou, considerando que a prestação de contas "precisa de ser diária, precisa de ser constante", cabendo aos jornalistas "fazer a cobrança, investigar as intenções reais".

Os sinais de "mudança" e o "clima mais favorável, mais aberto, ao social, ao humano e ao desenvolvimento coletivo" que as eleições presidenciais proporcionaram, tranquilizam Joyce Ribeiro, em certa medida, mas a autora diz que é preciso manter o escrutínio do processo político.

"Acho que não chegámos nesse momento de estabilização. A gente está num momento de mudança constante, há muito a ser reparado", porque "muito ficou por ser feito" já em governações anteriores à presidência de Bolsonaro.

"Viemos de um momento mais crítico, mas a situação já não estava confortável", acrescentou.

Sobre a era Bolsonaro, lamentou retrocessos "nas questões relacionadas com direitos humanos" e em matérias "relacionadas com as mulheres. Vi, nisso, sim, um retrocesso".

Num mundo que vive em parte ancorado num ambiente digital, "vimos uma escalada do ódio nas redes, uma propagação de violência gratuita e de intolerância", a par de falta de incentivos "à produção cinematográfica, teatral, musical, tudo isso que é tão característico no meu país" e que "sofreu com a impossibilidade de continuar produções que já estavam em andamento" e outras "que não conseguiram sair do papel".

O livro hoje apresentado na Praia foi lançado em 2016, uma aventura "de uma jornalista do noticiário diário" no mundo do romance histórico e ao qual vai suceder outra obra, noutro estilo e atualmente em fase de pesquisa, contou à Lusa.

O livro Chica da Silva conferiu um lado humano à história da escrava de Minas Gerais que, no século XVIII, se casou com o contratador de diamantes e desembargador português, João Fernandes de Oliveira -- uma história de amor, resiliência e superação feminina, mas que segundo Joyce Ribeiro tinha sido retratada ao longo do tempo de forma redutora.

"O próximo livro abraça muitas das causas que eu acompanho: a causa feminina, da infância, das meninas", onde está envolvida, por exemplo, no combate ao casamento precoce.

"Eu vou continuar no universo feminino e quero falar com as jovens, as meninas, as nossas futuras mulheres, mães trabalhadoras. Vou falar diretamente com elas", referiu, esperando ter "o trabalho concluído" no segundo semestre de 2024.