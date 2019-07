José Eduardo Agualusa participa no Festival Internacional de Literatura de Berlim

Lusa14 Jul, 2019, 11:05 | Cultura

A iniciativa, que decorre entre os dias 11 a 21 de setembro, pretende ser uma "plataforma para apresentar novidades da prosa, poesia, não ficção, novela gráfica e literatura infantil e juvenil de todo o mundo", lê-se na página oficial da organização do Festival Internacional de Literatura de Berlim (ilb).

O evento, que este ano se realiza excecionalmente em dois locais diferentes da capital alemã, tem também como objetivos "debater temas políticos e promover ativamente a leitura e o ensino da literatura."

O ilb espera alcançar "um público tão amplo quanto possível" e incluí-lo no festival através de leituras, painéis de discussão, encontros e `workshops`.

José Eduardo Agualusa, um dos primeiros nomes a ser avançado esta semana, é apresentado pela organização do festival como "uma das vozes mais respeitadas da literatura angolana", acrescentando que, no seu romance "A Sociedade dos Sonhadores Involuntários" ("Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer", traduzido por Michael Kegler), o escritor "lança luz sobre as guerras civis passadas e sobre a atual situação política em Angola".

"Ele reflete sobre os sonhos pessoais, políticos e utópicos e a misteriosa realidade da própria vida", acrescenta o ilb, dando conta de que o autor, que escreve em português, estará a 12 de setembro, no espaço "silent green Kulturquartier", inserido na secção "Literaturas do Mundo".

O discurso de abertura do festival, no dia 11 de setembro, ficará a cargo de Petina Gappah, do Zimbabué. A escritora e advogada publicou recentemente "Out of Darkness, Shining Light", um romance, ambientado no século XIX, que conta a história de como o corpo do investigador escocês David Livingstone é transportado pelos seus companheiros do interior de África para a costa leste.

Também do programa do primeiro dia faz parte o escritor austríaco Raoul Schrott, que vai apresentar a mais recente obra "Eine Geschichte des Windes" ("Uma história do vento").

A última edição do ilb contou com o ilustrador e escritor português Fracisco Sousa Lobo, que participou num painel sobre Novela Gráfica. Entre os convidados de anos anteriores estiveram também Isabel Allende, David Grossman, Robert Menasse, Yasmnina Reza e Mário Vargas Llosa, entre outros.

As iniciativas do Festival Internacional de Literatura de Berlim concentram-se, este ano, nos espaços Hebbel am Ufer (HAU1+2) e na recém-inaugurada James-Simon-Galerie, já que a Haus der Berliner Festspiele, que recebe habitualmente o evento, está em obras.

Durante onze dias, o ilb divide-se em várias secções: Literaturas do Mundo, Reflexões, Literatura Internacional, Infantil e Juvenil, Memória, Ciências e as Humanidades, Especiais e História.