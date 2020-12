José Gil destaca "sistematicidade do pensamento" do ensaísta

"Do Eduardo Lourenço já se disse hoje muita coisa, eu gostaria de dizer apenas que quando se diz que o Eduardo Lourenço é o maior pensador, ou um grande pensador, é preciso saber o que se esconde sob a palavra", afirmou José Gil, em declarações à Lusa.

Para o filósofo, a palavra pensador, "em Eduardo Lourenço, é uma maneira de indicar a sistematicidade do seu pensamento".

"Não foi só um grande pensador pela inteligência extraordinária que tinha, pela sua capacidade de análise da literatura, da política, de outros domínios da mitologia portuguesa, etc., mas pela capacidade que tinha de - a partir de um pensamento dos princípios filosóficos que ele elaborou, e que é um pensamento trágico, como ele lhe chamou - irradiar para seguir as linhas coerentes da sua crítica, da sua análise, do seu comentário em todos estes domínios", referiu.

José Gil sublinha que "é a sistematicidade desse pensamento que faz de Eduardo Lourenço um grande pensador".

Professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta, conselheiro de Estado, interventor cívico, várias vezes galardoado e distinguido, Eduardo Lourenço morreu hoje, em Lisboa, aos 97 anos.

José Gil lembrou que Eduardo Lourenço "foi sempre polémico, foi sempre pioneiro nas intervenções que teve em instaurar perspetivas diferentes contra o que habitualmente se pensava".

No entanto, "apesar de toda essa polémica, controversa, que houve à volta dos seus livros, à volta das suas intervenções, ele era certamente mais que estimado como figura intelectual".

"Era respeitado, porque havia ali uma monumentalidade de pensamento que nós não conhecíamos e não conhecemos, apesar de termos grandes figuras na intelectualidade portuguesa", afirmou.

Eduardo Lourenço Faria nasceu em 23 de maio de 1923, em S. Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, e morreu hoje, em Lisboa.

Prémio Camões e Prémio Pessoa, recebeu também o Prémio Europeu de Ensaio Charles Veillon, o Prémio da Academia Francesa, e foi agraciado com as Grã-Cruz da Ordem de Sant`Iago da Espada da Ordem do Infante D. Henrique e da Ordem da Liberdade.

Foi ainda nomeado Oficial da Legião de Honra da França e consagrado doutor `Honoris Causa` pelas universidades do Rio de Janeiro, de Coimbra, Nova de Lisboa e de Bolonha.

Autor de mais de 40 títulos, que testemunham "um olhar inquietante sobre a realidade", como destacaram os seus pares, tem em "Os Militares e o Poder", "Labirinto da Saudade", "Fernando, Rei da Nossa Baviera" e "Tempo e Poesia" algumas das suas principais obras.